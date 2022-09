Auch bei dem am 21. August erschienenen Prequel "House of Dragon" ist den MacherInnen ein peinlicher Fehler passiert. König Viserys leidet in der Serie an einer gefährlichen Krankheit, die bei ihm zum Verlust von zwei Fingern führte. Da der ihn spielende Schauspieler Paddy Considine jedoch noch all seine Finger besitzt, muss er einen Greenscreen-Handschuh tragen, damit die Verstümmelung in der Postproduktion entsprechend hergestellt werden kann.

Es scheint im CGI-Studio jedoch zu Versäumnissen gekommen zu sein, weshalb man für einen kurzen Moment den Greenscreen-Handschuh von Considine erkennen kann.