Rita Wilson (69) hat sich eine neue Rolle gesichert. Medienberichten zufolge spielt die Ehefrau von Tom Hanks (69) im Pilotfilm der HBO-Max-Serie "How to Survive Without Me" die Figur Beverly. Beschrieben wird sie als elegante und warmherzige Frau mit natürlicher Autorität, geprägt von Erfahrung und Weisheit. Als erfolgreiche Drehbuchautorin und Regisseurin steht sie zugleich im Zentrum ihrer Familie, die sie als ihren größten Erfolg betrachtet. Das Drehbuch stammt von Greg Berlanti (53) und Bash Doran.

Prominente Besetzung

Das Drama "How to Survive Without Me" ist prominent besetzt. In den Hauptrollen sind Ray Romano, Joshua Jackson und "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco zu sehen. Ergänzt wird das Ensemble von Julia Schlaepfer, Jack Ball, Kylar Miranda und Julian Grey.

Autor Greg Berlanti zeigt sich begeistert von Wilson. In all ihren bisherigen Arbeiten habe sie eine besondere Wärme, emotionale Tiefe und Stärke gezeigt. Er könne sich niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre, im Zentrum der Serienfamilie zu stehen.