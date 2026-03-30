Tom Hanks (69) hat eine neue Rolle an Land gezogen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, übernimmt der Oscarpreisträger in der Dramedy "The Comebacker" die Hauptrolle. Auf dem Regiestuhl nimmt Marielle Heller (46) Platz. Es ist bereits ihre zweite Zusammenarbeit mit Hanks nach dem 2019 erschienenen Drama "Der wunderbare Mr. Rogers". Aktuell sind mehrere große Studios in einem Bieterkampf um das Projekt.

Jedoch befindet sich laut "Variety" Sony Pictures in der Pole Position, da das Studio bereits den letzten gemeinsamen Film von Heller und Hanks in die Kinos gebracht hat. Neben Hanks sollen auch Superstar Bad Bunny (32) und der oscarnominierte Schauspieler Colman Domingo (56) für weitere Rollen im Gespräch sein. Es ist derzeit unklar, welche Charaktere sie spielen würden.