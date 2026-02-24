"Lincoln in the Bardo" wird zu einem Mix aus Live-Action und Stop-Motion-Animation. Roman-Verfilmung nach George Saunders.

Tom Hanks (69) wird zum US-Präsidenten, zumindest auf der Kinoleinwand. In "Lincoln in the Bardo" spielt er Abraham Lincoln (1809-1865) in einem ungewöhnlichen Genre-Hybrid, der Live-Action-Szenen mit Stop-Motion-Animation verbindet, wie "Deadline" berichtet.

Film basiert auf preisgekröntem Buch Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von George Saunders (67). Das Buch wurde 2017 mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet und war ein Bestseller. Die Geschichte rückt eine besonders intime Phase im Leben Lincolns in den Mittelpunkt: den Umgang mit dem Tod seines elfjährigen Sohnes Willie. Erzählt wird diese Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven - getragen von einer Mischung aus historischen Figuren und erfundenen Charakteren, die gemeinsam ein vielschichtiges Bild von Trauer, Verlust und innerem Wandel zeichnen.

Mischung aus Live-Action und Animation Was diese Filmadaption so besonders macht, ist vor allem ihre Machart. "Lincoln in the Bardo" wird sich aus Live-Action-Szenen (in denen Hanks Lincoln spielt) und animierten Teilen zusammensetzen. Die kommende Verfilmung des Romans wird von Duke Johnson (46) inszeniert, der vor allem als Regisseur des Oscar-nominierten Animationsfilms "Anomalisa" bekannt ist.

Hanks spielt zum ersten Mal einen US-Präsidenten Seine Darstellungen realer Personen gehören zu den besten Rollen von Tom Hanks - von Richard Phillips im Action-Thriller "Captain Phillips" bis zu Fred Rogers im Biopic "Der wunderbare Mr. Rogers". Mit Lincoln verkörpert Hanks erstmals einen US-Präsidenten. Weitere bemerkenswerte Projekte der vergangenen Jahre mit Lincoln-Bezug sind Steven Spielbergs Biopic "Lincoln" aus dem Jahr 2012, in dem Daniel Day-Lewis die Rolle übernahm, sowie die Apple-TV-Serie "Manhunt" aus dem Jahr 2014, in der Hamish Linklater Lincoln verkörperte.

Hanks auch als Produzent beteiligt Produziert wird "Lincoln in the Bardo" unter anderem von Tom Hanks, der das Projekt über seine Produktionsfirma Playtone betreut. Auch Regisseur Duke Johnson sowie Produzent Gary Goetzman sind als Produzenten beteiligt. Realisiert wird der Film von Starburns Industries; die Dreharbeiten sollen in London stattfinden. Ein konkreter Starttermin für die Produktion steht bislang allerdings noch nicht fest.