Düringers doppelter Erfolg als Schauspieler und Kabarettist

Ob als Ingenieur Breitfuß in der Serie "MA 2412“, als Joschi Täubler in "Kaisermühlen Blues“ oder als Opa Neugebauer im Kinofilm "Muttertag“: Mit seiner Verkörperung zutiefst österreichischer Charaktere erlangte Roland Düringer Kultstatus. Und auch als Kabarettist setzte Düringer neue Maßstäbe. Mit seinem Programm "Benzinbrüder“ gelang es ihm als erstem österreichischen Kabarettisten die Wiener Stadthalle an zwei Abenden zu füllen.

Nach seinem "System-Ausstieg“, einem Exkurs in die Politik und nachdenklicheren Programmen läuft Roland Düringer im aktuellen Programm "Regenerationsabend 2.0" wieder zu alter Hochform auf. Spontan und auf Zuruf des Publikums gibt er Anekdoten aus einer Zeit, in der vieles einfacher und entspannter schien, zum Besten. Geschichten von damals, als Benzinmotoren noch nicht verteufelt wurden und Jugendliche – anstatt zur Klimademo – mit ihren stinkenden Mopeds zum Zeltfest gefahren sind.