ServusTV zeigt am 3. Jänner 2025 um 22:10 die Aufzeichnung vom 4. Oktober 2023 aus dem Orpheum Wien.

Einmal Benzinbruder, immer Benzinbruder: Nach seinem "System-Ausstieg", einem Exkurs in die Politik und nachdenklicheren Programmen, läuft Roland Düringer in "Regenerationsabend 2.0" zu alter Hochform auf.

Kabarett-Kritik zu "Regenerationsabend 2.0"

Eines ist bei Düringer von vornherein sicher: Einen typischen Kabarett-Abend mit Frontalbeschallung und Abspulen eines eingelernten Programms darf man sich bei ihm nicht erwarten. Hier ist hingegen alles möglich, und das Unverhoffte gerade willkommen. Falls sich Düringer mit jemandem aus dem Publikum in ein Gespräch verwickelt und zehn Minuten dahinplaudert ist das auch ok - immerhin geht es hier ja auch ums Erzählen, um Erinnerungen und Geschichten, die das Leben schrieb.

Kein Wunder, das hier alles so leger abläuft, denn gleich zu Beginn beschwört uns Düringer, die typische Theaterfurcht abzulegen und uns vorzustellen, wir wären bei ihm persönlich zu Hause als Gäste eingeladen.

Er beginnt mit seiner 88jährigen Mutter und wir erfahren, wie es der Frau gerade geht, nachdem sie sich vor ein paar Monaten einen Knöchelbruch zugefügt hat, während in ihrem bisherigen Leben die Knochen alle heil geblieben waren. Bald führt er uns auch über diverse Rennstrecken, die er in seinem Leben erkundet hat, landet dann in seiner Kindheit und erzählt, dass für seine Eltern die Angst um den Sohn das dominierende Gefühl war, während sein großer (Schauspiel)Lehrer Herwig Seeböck ein richtiger Draufgänger und Scheiß-mich-nichts gewesen ist, der ihm eine ganz andere Welt eröffnet hat.