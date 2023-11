An Roland Düringer kommt man in Österreich kaum vorbei. Seine Rollen als fanatischer Autonarr, patscherter Häuslbauer, transdanubischer Prolet oder saturierte Amtsperson sind geradezu Teil der rot-weiß-roten Folklore. Am 31. Oktober 2023 wurde er 60 Jahre alt. Wir haben den runden Geburtstag dazu genutzt, um auf seine größten Filmklassiker zurück zu blicken.

Das sind die 5 besten Filme mit Roland Düringer: