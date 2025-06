Die Münchener Künstlerin reiht sich damit in ein "Weltklasse-Ensemble" ein, wie sie selbst schwärmt. An ihrer Seite ermittelt weiterhin Fabian Hinrichs (geb. 1974) als Kriminalhauptkommissar Felix Voss. Komplettiert wird das Team von dem Bamberger Nockherberg-Star Eli Wasserscheid (46) als Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser und dem Schweizer Schauspieler Stefan Merki (geb. 1963) als Dr. Kaiser. Bei der Spurensicherung bleiben die beiden gebürtigen Nürnberger Matthias Egersdörfer (55) als Michael Schatz und Lisa Sophie Kusz (geb. 1984) als Esmeralda Schmuck dem Team treu.

Von der Kult-Komödie zum Krimi

Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin bringt eine interessante Filmografie mit. Nach ihrem Kameradebüt in "Emily will sterben" (2003) folgte der BR-"Polizeiruf 110: Er sollte tot" (2005) von Regisseur Dominik Graf (72). Marcus H. Rosenmüller (51) wurde auf die junge Schauspielerin aufmerksam und besetzte sie in seiner Trilogie (2007-2014) "Beste Zeit", "Beste Gegend" und "Beste Chance".

Rosalie Thomass kennt man auch aus den Kinokomödien "Eine ganz heiße Nummer" (2011, 2019) oder aus Doris Dörries (70) "Grüße aus Fukushima", für den sie 2016 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet und beim Deutschen Filmpreis nominiert war. Hans Steinbichlers (58) "Eine unerhörte Frau" (2016) brachte ihr unter anderem den Deutschen Schauspielpreis ein.

Zuletzt war sie in "Die Känguru-Chroniken", "Mordnacht" und "Was man von hier aus sehen kann" in Kino und TV zu sehen. Im Dezember 2025 verkörpert sie Barbara Blocksberg im neuen "Bibi Blocksberg"-Kinofilm, 2026 startet die Bestseller-Adaption "Lügen über meine Mutter" in den Kinos, zu dem Thomass das Drehbuch schrieb.