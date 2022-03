"Rot": Diese 6 Fakten zum Pixar-Film solltet ihr kennen

1. Panda-Teenager

Regisseurin Domee Shi hat in der dazugehörigen Disney+-Doku "Embrace the Panda: Making Turning Red" erklärt, weshalb sich der Panda in diesem Film als das perfekte Tier angeboten hat. "Pandas sind sehr Mutter-zentriert, schlafen fast den ganzen Tag oder knabbern an Bambus, obwohl sie das eigentlich nicht sollten, da sie so nicht genügend Nährstoffe erhalten. Das hat mich sofort an menschliche Teenager erinnert, die irrsinnig lange schlafen und sich mit Chips oder anderen ungesunden Dingen vollstopfen."

2. Panda-Farbe

Shi geht bei dieser Gelegenheit auch auf die Farb-Symbolik näher ein: "Die rot-weiß gefärbten Pandas kommen aus China, doch die Farben erinnern zugleich an die kanadische Flagge, daher war es für die Regisseurin "das perfekte Tier, um die Geschichte über ein chinesisch-kanadisches Teenager-Mädchen zu erzählen".

Ob das mit der Fell-Farbe tatsächlich stimmt, könnt ihr in diesem kurzen Video überprüfen, das eines der putzigen Tierchen zeigt: