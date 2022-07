"Royalteen": Trailer zur adeligen Teen-Romanze auf Netflix

Netflix hat schon längst die Zug- und Anziehungskraft des adeligen Liebes- und Skandallebens für sich entdeckt: Egal ob es sich um "The Crown", "Young Royals", "The Royals", "The Windsors", "Royal Treatment" oder ein bisserl auch "'Élite" handelt: Das Fußvolk, also wir, können nicht genug vom Blick durchs Schlüsselloch in adelige Schlaf- und sonstige Zimmer bekommen. Und Netflix freut sich über hohe Streaming-Quoten.

Denn egal, ob das perfekt gestylte Haupt eine Krone trägt, im Nachtkasterl Kronjuwelen verwahrt sind oder die untertänige Stadt mit der goldverzierten Kutsche in Augenschein genommen wird: Am Ende ist auch der nobelste König und die eleganteste Prinzessin nur ein Mensch wie Du und Ich. Menschen, die Selbstzweifel plagen, an Träumen festhalten, gegen Vorurteile ankämpfen und an den hohen Erwartungen an ihnen zerbrechen. Oder im wildesten Hormonrausch der Rufe der Liebe folgen und gleichzeitig auch noch erwachsen werden.

Um all das, vor allem aber um letzteres, geht es auch in der neuen Teen-Liebesgeschichte aus Norwegen mit dem Titel "Royalteen".

Hier ist der Trailer: