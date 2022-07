Ist ein "The Crown"-Spin-off bei Netflix geplant?

Weiteres Spin-off?

Ein weiteres Spin-off könnte in die Vergangenheit reichen: Das Branchenmagazin "Deadline" berichtete im April, dass erste Gespräche zu einem Prequel laufen sollen. Das Spin-off könnte zum Beispiel das Ende der Regentschaft von Queen Victoria (1819-1901) und die Vorzeit des Zweiten Weltkriegs behandeln. Von Netflix gibt es zu den möglichen Spin-offs bisher keine offizielle Bestätigung.

Die fünfte Staffel von "The Crown" soll voraussichtlich im November 2022 erscheinen. Darin geht es um die 1990er Jahre im britischen Königshaus, enden wird sie mit dem Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) und Dodi Al-Fayed (1955-1997) am 31. August 1997. Hauptdarsteller der fünften "The Crown"-Staffel sind unter anderem Imelda Staunton (66) als Queen Elizabeth II., Jonathan Pryce (75) als Prinz Philip, Lesley Manville (66) als Prinzessin Margaret, Dominic West (52) als Prinz Charles und Jonny Lee Miller (49) als Premierminister John Major (79).