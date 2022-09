"Rubikon": 3 Gründe, die für diese SciFi aus Österreich sprechen

1. Ungewöhnliches Spielfilm-Debüt

Die erst 34-jährige österreichische Filmemacherin Leni Lauritsch gibt hier ihr Langfilm-Debüt und erzählt eine hochspannende Geschichte über das Leben und Überleben. Eine Science-Fiction-Story, die im All spielt, als filmisches Erstlingswerk zu planen, ist zumindest für österreichische Verhältnisse ungewöhnlich.

Die Regisseurin führt in einem Interview, das im Presseheft abgedruckt wurde, ihre Beweggründe dazu an: "Vielleicht war bei dieser Entscheidung auch Kalkül dahinter, dass es mein erster, aber auch mein letzter Film sein könnte. Es ist einem als junger Filmemacherin bewusst, dass es nicht bei jedem, der einen ersten Film dreht, in der Karriere weitergeht. Umso mehr wollte ich etwas machen, worauf ich am meisten Lust hatte. Ich war von klein auf ein 'Star Trek'- und Stanislaw-Lem-Fan. Mich hat immer das experimentelle Potenzial im Science-Fiction-Film interessiert."