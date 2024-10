Der Western "Rust" mit Alec Baldwin (66) wird im November beim Camerimage-Festival in Polen Weltpremiere feiern. "Fast drei Jahre nach dem tragischen Tod von Halyna Hutchins, einer ukrainischen Kamerafrau, die Teil der Festivalfamilie war, wird Camerimage ihr Andenken ehren und die Welt an ihr Vermächtnis erinnern", heißt es auf der Website des Festivals.

Halyna Hutchins (1979-2021) war bei den Dreharbeiten im Oktober 2021 am Set des Westerns durch eine Kugel aus einem Revolver, den Alec Baldwin in der Hand gehalten hatte, tödlich getroffen worden. Die verantwortliche Waffenmeisterin am "Rust"-Filmset, Hannah Gutierrez-Reed (geb. 1997), wurde im April wegen fahrlässiger Tötung zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt.