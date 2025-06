Erzählt wird das tierische Spektakel im Original von keinem Geringeren als Schauspieler Ryan Reynolds (48), der alle fünf Episoden mit seinem gewohnt schrägen "Deadpool"-Humor kommentiert. Die deutsche TV-Premiere feiert "Underdogs - Außenseiter des Tierreichs" am Donnerstag (19. Juni) um 20:15 Uhr auf National Geographic WILD. Immer donnerstags um 20:15 Uhr gibt es in den darauffolgenden Wochen eine neue Folge. Bereits seit Dienstag ( 16. Juni ) ist die Serie als Stream auf Disney+ verfügbar .

Unterschätzte Superhelden des Tierreichs

Jede der fünf Folgen widmet sich einem neuen Aspekt des tierischen "Underdog-Daseins": von bizarren Balzritualen über eklige Überlebensstrategien bis zu witzigen Täuschungsmanövern. Tier-Fans bekommen zum Beispiel die Pistolenkrebs-Garnele zu Gesicht, die ihre Feinde mit einer Blase heißer als die Sonne angreift. Oder den unsichtbaren Glasfrosch, der sich durchs Leben schleicht wie ein echter Ninja-Kämpfer.

Eines der Highlights unter den Aufnahmen, die von renommierten Tierfilmern gemacht wurden: eine erstmals gefilmte Höhle in Neuseeland, in der Millionen schleimbedeckter Larven mit ihren leuchtenden Hinterteilen eine Art Natur-Disco veranstalten. "Diese gigantische Höhle strahlt heller als eine Junggesellenbude unter Schwarzlicht", heißt es als kleiner Vorgeschmack auf die ungewöhnliche Natur-Doku in einer Pressemitteilung. "Underdogs - Außenseiter des Tierreichs" zeigt zahlreiche Szenen, die noch nie zuvor gefilmt wurden.