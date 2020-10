Sacha Baron Cohen reagiert auf Trumps "Borat 2"-Bashing

US-Präsident Trump wird sich die soeben bei Amazon Prime erschienene "Borat"-Fortsetzung wohl eher nicht anschauen. Aber er hat über den britischen Comedian Cohen eine klare Meinung. In einem Interview, das der Jornalist Steve Herman mit Trump an Bord der Aire Force One führte, sagte der Präsident, dass er Cohen für einen Fiesling und Täuscher halte, den er nicht lustig finde.

Immerhin hat der POTUS allen Grund, auf Cohen als Borat stinksauer zu sein, denn in der "Borat"-Fortsetzung wurde Trumps Vertrauter Rudy Giuliani durch eine gestellte Szene in ziemliche Bedrängnis gebracht.