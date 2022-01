SAG-Awards 2022: Nominierungen für US-Schauspielerpreis bekannt

Hollywoods Schauspielerverband (SAG) hat das Western-Familiendrama "The Power of the Dog" und das Krimi-Drama "House of Gucci" mit den meisten Preis-Nominierungen bedacht. Beide Filme haben jeweils drei Gewinnchancen, wie der Verband am 12. Jänner bekanntgab.

Bester Hautpdarsteller

Mit Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog") konkurrieren in der Sparte "Bester Hauptdarsteller" Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Denzel Washington ("Macbeth"), Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom!") und Will Smith ("King Richard"). Smith und Garfield hatten am 9. Jänner die Golden Globes als Drama- und Komödienhauptdarsteller gewonnen.