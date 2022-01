Erste Auszeichnung für eine Transfrau

Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie wurde Transfrau MJ Rodriguez in "Pose" über die Ballroom-Szene im New York der 1980er-Jahre, womit sie Geschichte schrieb. Zu den weiteren Preisträgern in den TV- und Miniserienkategorien zählten unter anderem Kate Winslet als Kleinstadtdetektivin in "Mare of Easttown" und Michael Keaton als Doktor in "Dopesick", sowie O Yeung-su als Senioren-Teilnehmer in der mörderischen Gesellschaftssatire "Squid Game".