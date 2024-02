Die Gewinner des Abends

Der Film von Christopher Nolan (53) dominierte die Preisverleihung, Robert Downey Jr. (58) wurde als "Bester Nebendarsteller" und Cillian Murphy (47) als "Bester Hauptdarsteller" gewürdigt.

Weitere Preise gingen an Lily Gladstone (37) als "Beste Hauptdarstellerin" für "Killers of the Flower Moon", Elizabeth Debicki (33) als "Beste Darstellerin in einer Dramaserie" für "The Crown" oder Pedro Pascal (48) "Bester Darsteller in einer Dramaserie" für "The Last of Us".