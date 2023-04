Düstere Geheimnisse vs. malerische Kulisse

Luxusressorts, in denen "Geheimnisse an die Oberfläche kommen" (wie uns auch der offizielle Claim der Serie ein bisschen reißerisch den Mund wässrig macht), liegen derzeit anscheinend im Trend. Unwillkürlich lässt "Saint X" einen an die Erfolgsserie "The White Lotus" oder auch "Nine Perfect Strangers" (eine Miniserie auf Prime Video, die leider weit unter ihrem Wert geschlagen wurde). Da will man wohl auf der Erfolgswelle mitreiten ...

Die Disney+-Serie setzt, geht man nach dem Trailer, ebenso auf malerische Postkarten-Ästhetik, die satirische Gesellschaftskritik scheint sich aber klassischen Thriller-Elementen unterzuordnen. Spannend kann's trotzdem werden, immerhin ist die Prämisse "dunkle Geheimnisse vor einer idyllischen Urlaubskulisse" eine dankbare Story für jede Menge Intrigen, Twists und Ausflüge in menschliche Abgründe.