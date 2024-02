Coolidges Ausstrahlung ist ein faszinierender Mix aus Verletzlichkeit und Stärke. Und Geheimnis: Ob sie sich selbst bewusst ist, was sie alles kann, das wird nie so ganz deutlich. Doch dass sie sich in ihrem Körper rundum wohl fühlt und ihren Ruf als reife Sexbombe genießt, das ist von der ersten Minute an klar – genauso, dass sie viel (VIEL!) mehr Grips hat als viele der Figuren, die sie in Filmen und Serien darstellt.

Bei der herzlichen Verabschiedung tritt sie nicht, sondern schreitet sie aus dem Zimmer. Und man weiß: Man hat sich in Jennifer Cooldige verliebt – egal ob hetero oder homo. Weil Coolidge nicht zu mögen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.