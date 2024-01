5 Gründe, warum "Saltburn" ein schlechter Film ist

Durch die Veröffentlichung auf Prime Video erlebt “Saltburn” gerade einen Hype in den sozialen Medien. Laut "Flix Patrol" hat der Film es in über 70 Ländern in die Top 10 der Prime Video-Charts geschafft und somit einen neuen Rekord aufgestellt. Auch in der film.at-Redaktion sorgt der Goth-Thriller für geteilte Meinungen. Während er es bei zwei unserer Redakteur:innen in die Besten-Liste des Jahres geschafft hat, sorgte er bei anderen für große Ablehnung.