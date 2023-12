Wenn es der zehnte Teil eines Horrorfranchises schafft, noch einmal richtig durchzustarten und uns das Gefühl vermittelt, etwas völlig Eigenständiges zu sein, dann hat Regisseur Kevin Greutert seine Sache richtig gemacht. Natürlich liegt der Erfolg auf daran, dass Tobin Bell in seiner Kultrolle als Jigsaw zurückkehrt. Niemals zuvor haben wir die Figur des John Kramer von einer derart persönlichen Seite zu sehen bekommen und auch so verwundbar ist er uns noch nie erschienen. Erstmals trifft Jigsaw auf eine Person, die es an Kaltblütigkeit mit ihm aufnehmen kann, und ihn sogar in Sachen Skrupellosigkeit überbietet.

Für uns als Zuschauer:innen bedeutet das ein Wechselbad der Gefühle: Wir werden nie genau wissen, auf wessen Seite wir uns eigentlich stellen sollen, denn die Grauzone zwischen Gut und Böse, ethisch vertretbarem Handeln und sadistischem blanken Hass ist hier sehr groß. Kein Wunder, dass bereits "Saw XI" Gestalt annimmt.

Ist derzeit noch auf keiner Streamingplattform erhältlich..