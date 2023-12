Sind wir tatsächlich Superheld:innen-müde? Oder werden die Abenteuer von Marvel und DC einfach nur immer grottenschlechter? Wahrscheinlich ist's eine Mischung aus beidem. Der dritte Teil von "Ant-Man" jedenfalls enttäuschte auf ganzer Linie und bestätigte einmal mehr, dass das MCU in einer ganz, ganz tiefen Krise steckt. Hier hat wirklich nix gepasst, vom schlechten CGI angefangen über unmotivierte Schauspieler:innen (looking at you, Michelle Pfeiffer!) bis hin zu einer Handlung, die auf einen Bierdeckel passt – und das doppelt.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" hätte der Anfang der großen Multiversum-Ära werden sollen, stattdessen war er ab der Minute vergessen, als wir den Kinosaal verließen. Doppelt schade, denn Paul Rudd war einst einer der coolsten Avengers ...

