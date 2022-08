"Sandman"-Guide: Das müsst ihr zur neuen Netflix-Serie wissen

Lucifer wird weiblich

Eine wichtige Rolle wird wie in den Comics der Herr der Hölle namens Lucifer spielen. Diese charismatische Figur erhielt von Gaiman sogar eine eigene Comic-Reihe und wurde auch unter dem Titel "Lucifer" als Serie umgesetzt. Der dortige Darsteller Tom Ellis kehrt in "Sandman" aber nicht in seiner Paraderolle zurück, sondern wird durch "Game of Thrones"-Star Gwendoline Christie ersetzt, da der Teufel ohnehin ein androgynes Erscheinungsbild bietet.