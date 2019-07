Kult-Comic "Sandman" kommt als Netflix-Serie

Kinofilm in der Entwicklung versandet

Schon vor Jahren hatte Warner Bros. einen Versuch unternommen, das Kultcomic als Kinofilm auf die Leinwand zu bringen. Doch das Filmprojekt verlief im Sande. Der zuletzt am Drehbuch arbeitende Autor Eric Heisserer ("Bird Box", "Arrival", "Lights Out") verließ das Filmprojekt bereits 2016 und sagte damals in einem Interview: "Ich bin zur Auffassung gelangt, dass die beste Version (…) eine HBO-Serie oder Miniserie wäre, kein Spielfilm, nicht einmal als Trilogie." Der Serien-Empfehlung folgte eine längere Verkaufsphase.