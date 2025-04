"Mr. Sandman, bring me a dream": Die Verfilmung der berühmten Comic-Serie "Sandman" des gefeierten Autors Neil Gaiman ist am 05. August 2022 beim Streaming-Giganten Netflix an den Start gegangen. Darin geht es um den König der Träume, der nach einer Gefangenschaft wieder Ordnung in sein Reich bringen muss und dabei auf alle möglichen Wesen aus der Wach- und Traumwelt trifft. Seit dem Start der Serie spekulieren Fans, ob es eine zweite Staffel geben wird. Lange Zeit wollte Netflix nichts über eine mögliche Fortsetzung verraten. Doch das Warten hat nun ein Ende: Die Netflix-Produktion wird im Sommer 2025 mit seiner zweiten, aber auch finalen Staffel zurückkehren. Bei Instagram heißt es dazu: "Bald ist es Zeit, zum Träumen zurückzukehren. The Sandman: Staffel 2. Teil eins - 3. Juli. Teil zwei - 24. Juli." Der Streamingdienst hat zudem einen Teaser-Trailer mit ersten epischen Bildern veröffentlicht.

Achtung, Spoiler-Alarm! Worum geht es in Staffel 2 von "Sandman"? In Staffel 1 lernten wir bereits zwei Geschwister von Dream kennen. Diese werden in der nächsten Season zusammen mit Luzifer noch mehr im Fokus stehen. Außerdem teast Dream im Staffelfinale an, wie es weitergehen könnte: "Mehr Träume. Mehr Alpträume. Ein neues Zeitalter." Die kommende Staffel könnte also ganz anders und noch viel intensiver werden als Season 1. Zudem werden sich die neuen Folgen mit den zahlreichen Herausforderungen auseinandersetzen, denen sich das Universum nach der jahrhundertelangen Abwesenheit von Morpheus gegenübersieht, wie Netflix auf seine Tudum-Seite verrät.

"Es warten einige erstaunliche Geschichten auf Morpheus und den Rest von ihnen (ganz zu schweigen von weiteren Mitgliedern der Endless Family)“, so Gaiman. "(...) Jetzt ist es an der Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Immerhin steht ein Familienessen bevor. Und Luzifer wartet darauf, dass Morpheus in die Hölle zurückkehrt …“ Gaiman hat auf jeden Fall Recht: Für Staffel 2 ist noch viel Stoff der Originalquelle übrig, der noch nicht verbraten wurde. Genauer gesagt: Die zehn Episoden der ersten Staffel umfassten gerade einmal 16 Ausgaben der ursprünglichen 75-teiligen "Sandman"-Auflage. Es könnte also noch eine Handvoll weitere Seasons geben.

Die Endless Family wird größer Gaiman hat weitere gute Neuigkeiten zu verkünden: in einer Grußbotschaft für die CCXP 2022 in Brasilien plauderte er aus, dass auch das jüngste Mitglied der Endless Family namens Delirium in Erscheinung treten wird. Wir sollen es zwar laut Gaiman nicht weitersagen, aber das ist nun wohl definitiv zu spät. Es werde außerdem Schmetterlinge, Luftballons, Magie, Hühner und Eiscreme mit Telefongeschmack geben. Jetzt hat er uns aber richtig Appetit gemacht. Eine Darstellerin für Delirium wurde bisher noch nicht genannt. Fix ist zudem, dass der nordische Gott Loki in der zweiten Staffel auftauchen wird. In den Sandman-Comics ist Loki der Gott des Unfugs und ein gefühlloser Betrüger. Dargestellt wird er von Freddie Fox ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare").

Episodenanzahl und Episodentitel "What's on Netflix" hat auch bereits detaillierte Informationen über die Episoden der zweiten Staffel veröffentlicht. Staffel 2 wird 12 Episoden umfassen – also eine mehr als die erste Season. Höchstwahrscheinlich wird Netflix die neue Staffel in zwei Teilen veröffentlichen. Für sechs Episoden (in unbestimmter Reihenfolge!) steht auch bereits der (englische) Titel fest. Fans der "Sandman"-Comics werden aufhorchen, da die Titel bereits anteasern, wohin die (Traum-)Reise gehen wird: "The Song of Orpheus"

"More Devils Than Vast Hell Can Hold"

"Brief Lives"

"Family Blood"

"The Ruler of Hell"

"Season of Mists"

Wann startet "Sandman"-Staffel 2? Die zweite "Sandman"-Staffel wird in zwei Teilen veröffentlicht: Teil 1 am 3. Juli 2025

Teil 2 am 24. Juli 2025

