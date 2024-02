"Dead Boy Detectives" bereits in "Doom Patrol"

Da die zwei Geister-Detektive vorher schon in "Doom Patrol" aufgetreten sind, ging man davon aus, dass deren Serie auch bei HBO Max erscheinen und mit der anderen DC Comic-Serie verbunden wäre. Dem ist jedoch nicht so. Da "Dead Boy Detectives" nicht in die neue Richtung passte, in die James Gunn und Peter Safran das DCEU ausrichtet, wird die Comic-Verfilmung auf Netflix veröffentlicht werden. Aus diesem Grund wird die Serie auch nicht mit "Doom Patrol" in Verbindung stehen.