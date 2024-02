2016 trieb es uns die Schamesröte in den Kinosälen ins Gesicht, als wir unseren Lebensmitteln dabei zusahen, wie sie wilden und versauten Sex miteinander haben. Klingt verrückt, war es auch, noch dazu, weil "Sausage Party" als auf den ersten Blick süßen Animationsfilm daherkommt, den man sich gerne mit dem Nachwuchs an einem verregneten Sonntag zu Gemüte führt. Sollte man in diesem Fall besser nicht machen, denn diese mit einem R-Rating bedachte Party ist keinesfalls für Kinder gedacht.

Neben Gruppensex (wie gesagt: von Lebensmitteln!) gibt es auch einige andere verstörende Szenen, die einem die Lust auf Nahrung für immer verderben. Geschmacklos, derb, pubertär – und gerade deshalb so unterhaltsam!

Nun bekommt die (u.a.) von Seth Rogen geschriebene und produzierte Essensorgie endlich eine Fortsetzung – und zwar (ganz im Trend liegend) in Form einer Serie: "Sausage Party: Foodtopia" heißt sie und wird noch 2024 auf Prime Video erscheinen.