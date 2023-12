Selbst-OPs in der Lagerhalle

Jigsaw hat die kriminelle Ärztin Dr. Cecilia Pederson (Synnøve Macody Lund) und ihre Kompliz:innen in seiner Gewalt gebracht und unterzieht die Betrüger:innen seinen ganz speziellen Bewährungsproben. Die aufgebauten Apparate haben alle etwas mit medizinischen Themen zu tun und viele seiner diesmaligen Opfer müssen Arten von Selbst-OPs an sich vornehmen, um den Test zu bestehen und weiterleben zu dürfen. Als Schauplatz dient dieselbe Lagerhalle, in der die angebliche Gehirn-Operation an Kramer durchgeführt wurde.

Während die neuerlichen "Spiele" am Laufen sind, platzt auch noch Parker (Steven Brand) als weiteres Betrugsopfer herein, um mit einer Waffe sein Geld zurückzufordern. Er wird zunächst von Jigsaw und dessen Helferin Amanda (Shawnee Smith) überwältigt, schlägt sich dann aber auf deren Seite. Unterdessen hat die Betrügerin Gabriela (Renata Vaca) ihren Test mit schweren Verbrennungen sowie Knochenbrüchen überlebt und sollte dringend in ein Krankenhaus gebracht werden.