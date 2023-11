Deutet die Szene auf "Saw XI" voraus?

Was hat nun das Auftauchen von Hoffman zu bedeuten? Produzent Oren Koules deutete in einem Gespräch mit "Dextero" kürzlich an, dass somit bereits die Schienen für einen möglichen Teil XI gelegt sind: "Eine der Fragen, die man sich immer wieder gestellt hat, lautet ja: Wieso war Jigsaw immer so gut informiert und konnte der Polizei stets einen Schritt voraus sein? Durch diese letzte Szene wollten wie zeigen, dass er schon lange mit Detective Hoffman zusammenarbeitet. Somit wird den Fans ein weiteres wichtiges Puzzlestück zur Verfügung gestellt." Ein möglicher elfter Teil solle sich daher folgerichtig auf diese Figur konzentrieren und würde wohl den Beginn dieser Zusammenarbeit zeigen.

