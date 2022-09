Österreichs dunkle Vergangenheit bleibt aktuell

Die nicht vorhandene Aufarbeitung der Nazi-Zeit mit ihren verheerenden Gerichtsurteilen, der ungenügenden Entnazifizierung und ihrem verdeckten Postenschacher, wurde noch nie aus der Sicht eines in Wien aufgewachsenen Juden gezeigt, der sich in den 1960ern, in einem noch stark braun gefärbten Land, sein Recht zu erkämpfen versucht.

Für Regisseur Thomas Roth war Simon Wiesenthals Buch „Recht, nicht Rache“ und die darin enthaltene akribische Aufarbeitung vieler gescheiterter Versuche, in Österreich Gerechtigkeit für Opfer des Holocaust zu erfahren, eine Quelle der Inspiration: Nazi-Verbrecher, die vor Gericht freigesprochen wurden, KZ-Leiter, die in sozialer Sicherheit als Beamte arbeiteten oder Politiker mit SS-Vergangenheit, die sich an nichts mehr erinnern konnten.

Dieses von Cult Film produzierte Werk erzählt somit eine Geschichte aus Österreichs Vergangenheit, die bis heute untrennbar mit der Gegenwart verbunden ist.

"Schächten" feierte beim San Francisco Jewish Festival seine Weltpremiere und startet am 2. Dezember in unseren Kinos.