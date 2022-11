"She Said", 8. Dezember

Der neue Film von Emmy-Gewinnerin Maria Schrader (57) erzählt vom riskanten Weg zweier Journalistinnen, die 2017 den weitreichenden Machtmissbrauch gegenüber Frauen im US-amerikanischen Filmgeschäft aufdeckten. Megan Twohey (Carey Mulligan, 37) und Jodi Kantor (Zoe Kazan, 39) brechen das große Schweigen in Hollywood: Sie entlarven Business-Meetings in Hotelzimmern als sexuelle Übergriffe und stoßen auf ein Netz aus Repression, Erpressung und Angst. Mit ihrer mutigen Recherche geben sie nicht nur den betroffenen Frauen ihre Stimme zurück, sondern stoßen eine weltweite Welle der Solidarität an.

Einschätzung:

Die Bedeutung von "She Said" lässt sich an einer vielsagenden Anekdote veranschaulichen: US-Medien zufolge hielt Richterin Lisa Lench die Jury in einem weiteren Gerichtsverfahren gegen Sexualstraftäter Harvey Weinstein (70) dazu an, sich nicht den Trailer zu Schraders #MeToo-Drama anzusehen. Für Zartbesaitete ist "She Said" wahrlich nichts, gesehen haben sollten sie die schonungslose Aufarbeitung der Abgründe, die sich über Jahrzehnte immer weiter im Showbusiness auftaten, aber allemal.