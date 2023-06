Europäisch-israelischer Cast bei "Maggiore"

Die Serie soll aus acht Episoden bestehen und von Dafna Prenner von der Produktionsfirma "Artza Productions" umgesetzt werden. Mit an Bord sind die Filmproduzenten Leo Maidenberg und Jad Ben Ammar. Izhar Harlev, Autor von Serien wie "Mossad 101" und "The Gordin Cell", arbeitet bereits am Drehbuch. Mit einem Budget von zwei Millionen Euro pro Folge soll "Maggiore" mit europäischen und israelischen Schauspielern besetzt werden.

Das Kentern des Bootes mit 23 Personen an Bord, die alle mit den italienischen und israelischen Geheimdiensten in Verbindung standen und von einem plötzlichen auftretenden Wirbelsturm getroffen wurden, bleibt geheimnisvoll. Noch unklar ist, warum es überhaupt zum Treffen der Geheimdienstler am Lago Maggiore gekommen war, Gerüchte gibt es verschiedene.