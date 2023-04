Die Handlung des Thrillers spielt sich in jeder Staffel in jeweils 24 Stunden ab. In der ersten Staffel erfährt Jack Bauer (Kiefer Sutherland), Chef einer Anti-Terror-Einheit, dass seine Tochter entführt wurde und muss gleichzeitig einen Anschlag auf den Präsidentschaftskandidaten vereiteln. Dazu bleiben ihm nur 24 Stunden. Diese 24 Stunden sind exakt auf 24 Episoden verteilt, teilweise mit Split-Screen in Szene gesetzt, um die sich überstürzenden Ereignisse zeitgenau zu dokumentieren.

Die nahezu zeitdeckende Erzählung von "24" sorgt für einen extremen Nervenkitzel und revolutionierte die TV-Landschaft. Man erlebt Minute für Minute mit, wie sich die Ereignisse überschlagen und kann sich dadurch sehr gut in die Charaktere hineinversetzen. Die Serie hat insgesamt acht Staffeln, wobei sieben Jahre nach dem Ende der Serie eine neunte Staffel mit neuen Darsteller:innen produziert wurde. Diese wurde jedoch nach einer Staffel aber bereits wieder eingestellt.

"24" ist auf Disney+, Amazon Prime Video und AppleTV verfügbar.



