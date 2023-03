"The Night Agent" auf Netflix: Lohnt sich die Agenten-Serie?

Moderne "Damsel in distress"-Geschichte

Wir leben in einer Zeit des Überangebots – und da ist nichts schlimmer als Mittelmaß und Gewöhnlichkeit. Man muss sich ins Zeug legen und sich etwas einfallen lassen, um ZuschauerInnen noch überraschen und begeistern zu können – was besonders bei einem als spannend angepriesenen Krimi-Thriller von großer Bedeutung ist. Genau hier happert's bei "The Night Agent" am meisten. Denn es gibt zwei Punkte, die besonders stören, da sie schlichtweg ärgerlich und eigentlich nicht zeitgemäß sind.

Punkt 1: Die Netflix-Serie handelt von einem weißen, hetero-cis Mann. Das ist natürlich an sich kein Verbrechen. Doch diesen Personen wurde schon zu oft Raum gegeben, vor allem von Netflix in den letzten Monaten und Jahren. Man denke hier an "The Recruit" mit Noah Centineo, "Treason" mit Charlie Cox oder Richard Madden in "Bodyguard". Die Handlungen und Hauptfiguren in diesen Geschichten sind vollkommen austauschbar.

Und, klar: Diese Männer haben natürlich schneeweiße Westen: So wird Peter als Held etabliert, ab der allerersten Szene an. Da rettet er nicht nur eine volle U-Bahn vor einem Bombenattentat, sondern riskiert auch noch sein eigenes Leben, um ein kleines Mädchen zu retten. Den ZuschauerInnen wird hier von Minute Eins an klar gemacht, dass sie dem FBI-Agenten trauen können, weil er so aufopferungsvoll agiert.