"Schlag den Star": Sarah Engels vs. Burdecki. Wer hat gewonnen?

Sängerin Sarah Engels (32) konnte sich in der TV-Show "Schlag den Star" (ProSieben) mit 62:16 Punkten deutlich gegen Reality-Star Evelyn Burdecki (36) durchsetzen. Nach zwölf Spielen sicherte sich die Kölnerin vor der Düsseldorferin am 15. Februar den Sieg und damit den Koffer mit den 100.000 Euro.

Kürzeste "Schlag den Star"-Show aller Zeiten

Auch dieser hatte nach Show-Ende einen "Rekord!" zu vermelden: "Es ist der schnellste Sieg der 'Schlag den Star'-Geschichte", freut sich der Sender über die "kürzesten Live-Ausgabe aller Zeiten". Darauf ist auch Evelyn Burdecki stolz: "In einem Bereich habe ich ja doch noch gewonnen, es war die kürzeste Sendung ever. Das ist Rekord. Das geht in die Geschichte ein."