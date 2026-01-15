Das neue Jahr ist wenige Tage alt, da steht Andy Borg (65) bereits wieder auf der Bühne. Am Samstag, den 17. Januar 2026, präsentiert der beliebte Moderator die erste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR. Laut Mitteilung wird die Show ab 20:15 Uhr ausgestrahlt und ist auch im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek zu sehen.

Die Gästeliste liest sich wie ein Who's who der deutschen Schlager- und Volksmusikszene. Mit den Amigos, Natalie Holzner, den Stimmen der Berge und Andreas Hastreiter hat Borg echte Schwergewichte der Branche eingeladen. Auch Peter Orloff, Conny und die Sonntagsfahrer sowie Jauchzaaa werden für musikalische Höhepunkte sorgen.