6 schlechte Filmenden, die für Kopfschütteln sorgen

"Devil Inside" ist ein furchteinflößender Horrorfilm im Doku-Stil. Hier gibt es alles was das Horrorfan Herz begehrt, einen Mord, eine Irrenanstalt, teuflische Zeichen und Exorzismus. Am Ende geraten die Hauptfiguren in einen Unfall und einer der Priester wird vermutlich von einem Dämon besessen.

Dann wird plötzlich auf Schwarzbild geschnitten und eine Internetseite eingeblendet, auf der sich die Fans über die vermeintlich wahren Ereignisse hinter dem Film informieren können. Fun Fact: Die Seite existiert nicht mehr und somit macht das ohnehin schon schlechte Ende, noch weniger Sinn.