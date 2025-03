Nach einer langen, von Hindernissen und Kontroversen überschatteten Produktionsgeschichte war es so weit: In der Filmmetropole Los Angeles fand am 15. März die mit Spannung erwartete Weltpremiere von "Schneewittchen" statt. Zur ersten Vorführung des Realfilm-Remakes des Disney-Klassikers "Schneewittchen und die sieben Zwerge" gaben sich mit Rachel Zegler (23) und Gal Gadot (39) die Stars des Films die Ehre.