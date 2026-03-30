Ihr Weg führt zurück von der Privatermittlerin zur Chefinspektorin: Nachdem die achte Staffel von "Schnell ermittelt" im November 2024 durchschnittlich 427.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte, haben am 19. März 2026 die Dreharbeiten zu Staffel 9 begonnen. Ursula Strauss kehrt in ihrer Paraderolle in den Staatsdienst zurück – ermöglicht durch ihren Gegenspieler Schuster, der dazu freilich sanft gezwungen werden musste. An ihrer Seite agiert gewohnt souverän Wolf Bachofner als Partner Harald Franitschek. Das Duo ermittelt mit dem typischen Wiener Schmäh in skurrilen Milieus.

Ausblick auf die neunte Staffel von "Schnell ermittelt"

Privates Schnüffeln ist zwar reizvoll, doch die Arbeit im Polizeidienst bleibt unschlagbar. Zu dieser Erkenntnis ist Angelika Schnell (Ursula Strauss) nach zwei Jahren in der freien Wirtschaft gelangt. Dank brisanter Dokumente aus einem alten Fall hat sie ein Druckmittel gegen Schuster (Markus Hering) in der Hand, der mittlerweile als Staatssekretär fungiert. Um die Papiere verschwinden zu lassen, rehabilitiert er Angelika vollständig und setzt sie wieder als Chefinspektorin ein – inklusive Sonderrechten wie dem Homeoffice im Waschsalon.

Während sie sich gemeinsam mit Franitschek (Wolf Bachofner) ihre Fälle nun selbst aussuchen kann, gibt es privat Turbulenzen: Tochter Kathrin (Fiona Hauser) taucht hochschwanger und mit gepackten Koffern auf, da die Ehe mit Giovanni (Thomas Wachtler) kriselt. Da Kathrin strikte Nichteinmischung fordert, schickt Angelika kurzerhand Franitschek auf eine verdeckte "Ermittlungsreise" nach Mailand. Denn Nachschauen ist schließlich nicht Einmischen. Oder doch?