"Dead to Me" Staffel 3: Trailer zur Netflix-Dramedy

Trailer und Startdatum zu Staffel 3

Die Serie ist charmant, weiß das Publikum zum Lachen zu bringen und fesselt zugleich regelmäßig an den Bildschirm – und so wie es aussieht, gelingt das der Netflix-Serie auch in ihrer dritten Season. "Dead to Me" gelingt die Balance zwischen spannendem Krimi und unterhaltsamer Komödie hervorragend – eine absolute Serien-Empfehlung.

Leider wird Staffel 3 die Letztte dieser fantastischen Serie sein.

"Dead to Me" Staffel 3 erscheint am 17. November auf Netflix.