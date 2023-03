Es ist kaum zu glauben, aber zu "Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt" kommt ein Revival in Form einer Animeserie auf Netflix. Das sind wohl die besten Nachrichten für Fans, in vielerlei Hinsicht. Zum einen ergibt die Wahl eines Animeformats besonders deshalb Sinn, da die Grundlage des damaligen Genrefilms eine sechsteilige Comic-Reihe bildet, deren Style in einem Anime besonders gut zur Geltung kommen kann. Zum anderen wird der Stoff den einzigartigen Charakter von "Scott Pilgrim" einfangen, da sowohl der Großteil des fantastischen Casts als auch kreative Köpfe des Stoffs mit an Bord sind. Das kann nur gut werden!

Erfahrt hier alles zu dem Netflix-Anime zu "Scott Pilgrim".