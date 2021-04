"Seance"-Trailer: Horror in Mädchen-Schule mit Suki Waterhouse

Spukende Mitschülerin

Die Mädchen an der elitären Edelvine Academy for Girls gehen davon aus, dass eine gestorbene Mitschülerin im Schul-Gebäude herumspukt. Als die neue Schülerin Camille Meadows (Suki Waterhouse) eintrifft, überreden sie sechs Gefährtinnen zu einer gefährlichen Aktion. Die Mädchen verwandeln sich nämlich in Spiritistinnen und wollen durch eine Séance den Geist beschwören. Doch am nächsten Morgen ist eine von ihnen tot und das Grauen hat erst begonnen.

Der Trailer bietet darauf einen Vorgeschmack: