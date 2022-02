Euch ist es sicher auch schon aufgefallen: Penisse, wohin man schaut! Zumindest verhält es sich aktuell gerade in der Serien-Landschaft so: Egal ob in "And Just Like That", "Pam & Tommy", "Sex Education", "Elite" oder sowieso in "Euphoria" – im Gegensatz zu früher sind Full-Frontal-Szenen bei Schauspielern keine Seltenheit mehr, im Gegenteil:

Im Sinne einer Gleichberechtigung der etwas anderen Art (wie oft haben wir schließlich schon nackte Brüste in Serien und Filmen gesehen?!) stieg der Penis-Index in Serien in den letzten Jahren rasant an. Der Penis trendet wie nie zuvor. Wäre der Penis tatsächlich eine Aktie, er würde aktuell steigen und steigen ... ähm ... Okay, genug der Penis-Witze.

Was aber auffällt – und dann ist es plötzlich nicht mehr so weit her mit "nackter" Gleichberechtigung: Schauspieler sind nur in den seltensten Fällen bereit, ihr echtes bestes Stück vor der Kamera zu präsentieren, und greifen bei Full-Frontal-Aufnahmen gerne zu Penis-Prothesen. So bleibt Intimes am Ende doch noch intim, das männliche Ego beschützt (und darum geht's doch!) und aus etwas Kleinem kann ganz leicht etwas Großes gemacht werden (oder, wenn der Schauspieler Glück hat, auch umgekehrt).