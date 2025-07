Das Österreich-Konzert von Seiler und Speer am 19. Juli im Ernst-Happel-Stadion ist bereits ausverkauft. Die einzige Möglichkeit, die Show dennoch live mitzuerleben, bietet ein exklusives Streaming-Ticket bei ServusTV On .

Jubiläum, neues Album und Otto

Zum zehnjährigen Jubiläum ihres ersten Megahits "Ham Kummst" laden Seiler und Speer zu einem Abend voller Hits, Humor und Gänsehaut-Momenten ein. Mit dem langerwarteten Album "HÖDN" melden sich die Künstler aus einer sechsjährigen Studio-Album-Pause zurück. Mit der Show "A schware Partie 25" kehren Seiler und Speer am 19. Juli nun also "hödnhaft" auf die Konzertbühne in Wien zurück. Als "Special Guest" bekommen sie Besuch vom einzigartigen Otto Waalkes.