Folgt Staffel 2?

Weil wir aber trotz Neid und Fremdscham nicht umhin können, weiterhin nach The O.C. zu reisen und so zu tun, als wären wir Teil dieser Luxus-Welt, fragen wir uns natürlich schon jetzt: Wird es eine zweite Staffel von "Selling The OC" geben?

Bisher gibt es diesbezüglich keine News von Netflix, aber aufgrund der großen Beliebtheit und des Erfolgs der Serie darf man davon ausgehen, dass eine zweite Staffel folgen wird. Weil "Selling The OC" eine klassische Sommer-Show ist (wie so viele andere Reality-Shows auf Netflix, beispielsweise "Too Hot to handle"), könnte es durchaus sein, dass die zweite Season im Sommer 2023 startet – also ein Jahr nach der Debüt-Staffel.

Sobald es neue Infos über eine zweite Staffel von "Selling The OC" gibt, erfahrt ihr sie wie immer bei uns!

Hier geht's direkt zur Serie – und zum Abschluss präsentieren wir euch nochmals den Trailer zu Staffel Eins: