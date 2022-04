"Senior Year"-Trailer: Netflix schickt Rebel Wilson in die Schule

Darum geht's in "Senior Year"

Nachdem eine Cheerleaderin von der berühmt-berüchtigten "Pyramide" fällt und daraufhin in ein 20-jähriges Koma fällt, wacht sie als 37-jährige Frau (Wilson) auf. Trotz (oder gerade wegen) ihres Alters ist sie bereit, zur High School zurückzukehren, ihren sozialen Status als beliebtestes Mädchen zurückzugewinnen und die Krone der Abschlussballkönigin einzuheimsen, was ihr beim ersten Mal nicht gelungen ist. Auch Alicia Silverstone und Justin Hartley sind mit von der Partie.

Die Prämisse erinnert an Wilsons Netflix-Hit "Isn't it Romantic", in der ihre Figur auch in ein Koma fällt und sich danach in einer realen Rom-Com wiederfindet. Wenn "Senior Year" nur halb so lustig ist und genauso herzerwärmend und bissig mit Klischees spielt, dürfen wir uns auf einen neuen Netflix-Erfolg freuen!

"Senior Year" ist ab 13. Mai auf Netflix zu sehen.