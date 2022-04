"Hard Cell"-Trailer: Neue Netflix-Sitcom spielt im Frauenknast

Die Frauenknast-Dramedy "Orange is the new Black" gehörte zu jenen Serien, die Netflix groß und, gemeinsam mit "House of Cards", zum unverzichtbaren Bestandteil eines jeden Haushaltes machten.

Nun setzt der Streaming-Riese mit seiner neuen Sitcom "Hard Cell" erneut auf das Setting des Frauengefängnisses, verwebt es allerdings mit zwei anderen Erfolgsrezepten: Zum einen wird "Hard Cell" im Mockumentary-Stil erzählt, der auch "Modern Family" und "The Office" äußerst erfolgreich aus dem Sitcom-Einheitsbrei herausstechen ließ.

Zum anderen folgt die Serie dem dramaturgischen Kniff, dass die wichtigsten Charaktere von ein und demselben/derselben SchauspielerIn verkörpert werden. Das kennt man zum Beispiel aktuell aus "Marvel's Moon Knight", aber auch aus Film-Klassikern wie "Der Prinz aus Zamunda" mit Eddy Murphy oder (in abgeschwächter Form) "Big Mamas Haus" mit Martin Lawrence.

Hier ist der Trailer: