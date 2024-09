Zwei Superhelden-Serien, die Fortsetzung von "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" sowie den Abschluss der neuen "Emily in Paris"-Staffel bringt der Serienmonat September . Die hochkarätigsten Serienneustarts und neuen Serienstaffeln in der Übersicht.

Eine fünfte Staffel von "Emily in Paris" soll bereits in Arbeit sein, auch wenn Netflix diese noch nicht offiziell bestätigt hat. Die Serie wird also aller Voraussicht nach noch einige Jahre weitergehen.

Dieses Schicksal trifft nun auch den Netflix-Hit "Emily in Paris". Der zweite Teil von Staffel vier , wiederum bestehend aus fünf Folgen , erscheint am 12. September auf dem Streamingdienst. Zuschauerinnen und Fans werden dann erfahren, wie die Geschichte von Emily (Lily Collins, 35) und Gabriel (Lucas Bravo, 36) weitergeht. Außerdem können sie Paris im Winter und Emilys Trip nach Rom erleben.

Der Streamingdienst Netflix setzt bei seinen erfolgreichsten Serien wie "Bridgerton", "Stranger Things" oder "You - Du wirst mich lieben" zunehmend auf eine neue Veröffentlichungsstrategie. Statt sämtliche Episoden einer neuen Staffel an einem Tag zum Abruf zur Verfügung zu stellen, erscheinen die Seasons zweigeteilt.

"Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" erzählt die wahre Geschichte der Brüder Erik (Cooper Koch, 28) und Lyle Menendez (Alexander Chavez), die 1989 in Beverly Hills ihre Eltern (Javier Bardem und Chloë Sevigny) ermordeten. Zu ihrer Verteidigung gaben die Geschwister an, jahrelang von ihrem Vater sexuell missbraucht worden zu sein. Noch bis heute sitzen sie im Gefängnis.

"Agatha All Along": Ab 19. September auf Disney+

Mit "Agatha All Along" erscheint die nunmehr elfte Streaming-Serie der Marvel-Studios. Die neue Show, in der Kathryn Hahn (51) die Hauptrolle spielt, ist ein Spin-off zur ersten MCU-Show "WandaVision" aus dem Jahr 2021.

Zur Erinnerung: Am Ende von "WandaVision" kämpfte Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen, 35) mit Agatha (Hahn), siegte letztendlich, und beraubte die Hexe ihrer magischen Kräfte. Zudem sperrte sie Agatha auf magische Weise in ihrer "Agnes"-Rolle ein. In "Agatha All Along" kann sich die Hexe nun von ebenjenem Zauber befreien. Um ihre Kräfte wiederzuerlangen, begibt sie sich mithilfe eines Goth-Teenies (Joe Locke, 20) auf einen sogenannten magischen Spießrutenlauf.

"The White Lotus"-Star Aubrey Plaza (40), die bereits aus "WandaVision" bekannte Debra Jo Rupp (73) und Sasheer Zamata ("Saturday Night Live", 38) ergänzen das Ensemble. Die ersten beiden Folgen von "Agatha All Along" erscheinen am 19. September auf Disney+. Die restlichen sieben Episoden folgen in wöchentlichem Abstand.