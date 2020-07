SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im August 2020

27. AUGUST

SAVE ME, Staffel 2 (Sky): Sechs neue Episoden der Sky-Serie mit Lennie James ("The Walking Dead") sind ab 27. August bei Sky X verfügbar: Der Alkoholiker Nelly Rowe (James) wird von seiner Ex-Ehefrau Claire (Suranne Jones) und der Polizei verdächtigt, seine eigene Tochter verschleppt zu haben. Um seine Unschuld zu beweisen, sucht er nach ihr. Gefunden hat er in der ersten Staffel jedoch die junge Grace (Olive Gray), die er aus den Fängen eines Mädchenhändlers befreit hat. Nun hofft er, dass sie ihm Hinweise auf den Verbleib seiner Tochter liefern kann.

28. AUGUST

MAYANS MC, Staffel 2 (Sky): Die Spin-Off-Serie der Biker-Saga "Sons of Anarchy" geht in die zweite Runde. Sechs Monate nachdem sich die beiden Brüder Ezekiel „EZ“ Reyes (J. D. Pardo) und Angel (Clayton Cardenas) zerstritten haben, reden sie immer noch kein Wort miteinander. Doch die beiden Brüder sind bald gezwungen, das Kriegsbeil zu begraben. Denn es gilt einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu enttarnen. Und auch die Konkurrenz schläft nicht: Eine andere Biker-Gang macht ihnen ihr Revier an der südkalifornischen Grenze streitig.